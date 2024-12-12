سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس".. فيديو

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث أغانيه بعنوان “كتر الفلوس” عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب".

أغنية "كتر الفلوس" من كلمات الشاعر الغنائي محمد النجار، ألحان إسلام السقا، توزيع نوار البحيري، هندسة صوتية محمد جودة، مونتاج محمد علاء،إشراف عام أحمد سمسم شهاب، إخراج سمسم شهاب.

شارك سمسم شهاب مؤخرا في احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وقدم أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، موسيقى وألحان الموسيقار شريف حمدان.

يذكر أن سمسم طرح مؤخرا أغنية "كله يعمل شير" وهي من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.

https://youtu.be/aERzog2HwTU?si=YS4iEesbXwYe9Ojg

