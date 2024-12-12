ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس".. فيديو

سمسم شهاب
سمسم شهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث أغانيه بعنوان “كتر الفلوس” عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب".

أغنية "كتر الفلوس" من كلمات الشاعر الغنائي محمد النجار، ألحان إسلام السقا، توزيع نوار البحيري، هندسة صوتية محمد جودة، مونتاج محمد علاء،إشراف عام أحمد سمسم شهاب، إخراج سمسم شهاب.

 شارك سمسم شهاب مؤخرا في احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وقدم أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، موسيقى وألحان الموسيقار شريف حمدان.

يذكر أن سمسم طرح مؤخرا أغنية "كله يعمل شير" وهي من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.

https://youtu.be/aERzog2HwTU?si=YS4iEesbXwYe9Ojg
 

فيديو سمسم شهاب أحدث اغانيه كتر الفلوس