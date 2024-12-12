وائل السنوسي يعتذر عن رئاسة اتحاد الطاولة.. ويؤكد: الإصلاح والتغيير هو الأهم وليس المناصب

أعلن وائل السنوسي شيخ المعلقين المصريين في كل الألعاب وشيخ المعلقين العرب في تنس الطاولة، اعتذاره عن استكمال الترشح في السباق الانتخابي على منصب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة للدورة الانتخابية 2024 - 2028 والمزمع إقامتها غدا الجمعة.

وأرسل السنوسي اعتذارا رسميا عن خوضه انتخابات الاتحاد المصري لتنس الطاولة قال فيه إنه يتقدم باعتذاره عن مواصلة الترشح في السباق الانتخابي على منصب الرئيس، لافتا إلى أن قرار القضاء الإداري بمحكمة مجلس الدولة بالأمس أقر بسلامة إجراءات الإصلاح التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة، وأن الإصلاح والتغيير هو الهدف الأسمى الذي سعى إليه وليس أبدا الصراع على كرسي أو منصب.

وأكد السنوسي في خطابه أنه يرى في الشخصيات المحترمة المتقدمة للمنافسة على منصب رئيس اتحاد تنس الطاولة، القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة في الإصلاح والارتقاء باللعبة.

واختتم: أعتذر لكم عن مواصلة الترشح في السباق الانتخابي على منصب الرئيس، راجيا حذف اسمي من استمارات التصويت ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد في صناعة مجتمع رياضي وطني خالي من الشوائب.

ورفضت محكمة القضاء الإداري عودة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور وعدم إدراجهم ضمن قائمة المرشحين، وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة معتز عاشور قد اتجه للقضاء الإداري من أجل الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية المصرية باستبعادهم من الانتخابات إلا أن المحكمة أكدت قرار الأولمبية برفض الطعون.

وجاء قرار الاستبعاد نظرا لوجود مخالفات حالت دون موافاتهم الشروط اللازمة للترشح وشمل القرار كلا من معتز عاشور على منصب الرئاسة وأحمد رضا على منصب نائب الرئيس وعلي منصب العضوية أشرف عاشور ومحمود لاشين وعصام احمد زيدان ورمضان محمد.