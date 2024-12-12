زيكو يقود تشكيل زد أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

يحل فريق زد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره غزل المحلة بملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مصطفى زيكو تشكيل زد أمام غزل المحلة، رفقة شادي حسين وعبد الرحمن عماد، في ظل جلوس مصطفى سعد ميسي على مقاعد البدلاء.

يشارك فريق زد في بطولة كأس الرابطة بالمجموعة الثانية، التي تضم: غزل المحلة، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا.

تشكيل زد لمواجهة غزل المحلة في كأس الرابطة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: مصطفى العش – محمد إسماعيل – علي جمال – محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي

وفي الهجوم: عبد الرحمن عماد – شادي حسين – مصطفى زيكو.