باكتساح.. بركات يفوز برئاسة اتحاد القوة لدورة جديدة

فاز اللواء محمود بركات برئاسة الاتحاد المصري للقوة باكتساح للدورة الانتخابية 2024-2028، في الانتخابات التي أقيمت اليوم، بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

واكتملت الجمعية العمومية لاتحاد القوة بحضور 13 هيئة رياضية من 14 هيئة لها حق التصويت.

وتفوق بركات باكتساح على منافسه عنتر محمود حسين حيث حصل بركات على 9 أصوات مقابل صوتين فقط لحسين، فيما كان هناك صوتان باطلان.

وفاز في العضوية كل من: غادة عبد الحميد، واسامة أبوشوشة، وعصام شوقي السيد، وعبير عبد الوهاب، ومجدي محمد إبراهيم،، وطارق زكريا، ونفين ذكي .

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقوة لأول مرة 14 هيئة رياضية بعد زيادة العدد بسبب انتشار اللعبة في جميع محافظات مصر وهم: الصيد، السكة الحديد، طهطا، 23 يوليو، الدلتا، الباجور، ابو حماد، الأهلي فقوس، فقوس، فاروس، ناصر، جمارك اسكندرية، بني عبيد، دكرنس.

ويرأس محمود بركات الاتحاد المصري للقوة منذ 2018 واستطاع خلال فترة رئاسته للاتحاد تحقيق طفرة كبيرة في رياضتي مصارعة الذراعين والقوة البدنية على جميع المستويات.

فعلى سبيل المثال في بداية رئاسته للاتحاد شهدت أول تجارب أقيمت لاختيار منتخب القوة البدنية مشاركة 11 لاعبًا فقط، فيما وصل عدد اللاعبين المشاركين في أخر تجارب أجريت لهذا المنتخب والتي أقيمت أكتوبر الماضي، 820 لاعبًا في تطور ملحوظ لعدد الممارسين للعبة وانتشار اللعبة بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

وأعرب بركات عن سعادته بزيادة عدد الأندية التي تمارس اللعبة في مختلف المحافظات مؤكدًا أن ذلك يدل على مدى انتشار اللعبة مما يساهم في زيادة قاعدة اللاعبين الممارسين وبالتالي يساهم بشكل ايجابي في ارتفاع مستوى المنتخبات الوطنية.

ويستعد اتحاد القوة لتنظيم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025 في منطقة الهرم.