المصري يعلن خضوع ميدو جابر لعملية جراحية

اعلن نادي المصري البورسعيدي، خضوع لاعبه ميدو جابر، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، بعد تعرضه لإصابة قوية في مواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف نادي المصري في بيان رسمي، عن خضوع ميدو جابر، لعملية جراحية من أجل تثبيت وإصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى.

صرح محمود الشحات طبيب الفريق ، بأن قرار إجراء العملية جراحية لميدو جابر، جاء بعد الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية.



وأوضح طبيب المصري، أن اللاعب سيقضي فترة نقاهة عقب إجراء العملية الجراحية، قبل بداية خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف، من أجل سرعة عودته للملاعب مرة أخرى.

وتأكد غياب ميدو جابر عن صفوف المصري في الفترة المقبلة، بداية من لقاء الزمالك، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.