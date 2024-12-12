مستشار الرئيس الفلسطينى: هناك مؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة العربية

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن هناك مؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة العربية بأكملها وإبقائها تحت الضغوط والأزمات.

وقال الدكتور الهباش - فى مداخلة لقناة العربية الإخبارية - "إن أولويتنا كانت منذ اللحظة الأولى ولا تزال أن يتوقف العدوان وتلك الحرب على قطاع غزة، منوها بأن مصر الشقيقة تطلعنا على آخر المستجدات والتطورات فى إطار الوساطة التى يقومون بها من أجل وقف العدوان ووقف إطلاق النار فى القطاع".

وأضاف أن ما يجرى فى قطاع غزة هو حرب من طرف واحد تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وتقتل كل يوم ما يقارب 100 شهيد وتدمر البنية التحتية والأساسية للقطاع.

وأشار إلى أن ما يهمنا حاليا هو وقف العدوان، لذلك يجب أن نتحلى بأكبر قدر من المسئولية لتفويت الفرصة على من يتربص بالمنطقة ونحفظ مصالح شعوبنا وأمتنا ونتقى نيران ونتائج حرب لا نريدها.

وشدد على ضرورة تغليب المصلحة الشخصية لأى سلطة أو فصيل من أجل مصلحة الشعب الفلسطينى ككل وبقائه ونجاته، حيث أن الثمن الذى يدفعه الشعب يوميا هو أغلى من كل الصفقات والمصالح السياسية والحزبية ومن كل السلطات، فلا قيمة لسلطة أو حكم يضحى بشعبه ولا يضع مصلحة شعبه نصب عينيه فى المقام الأول.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلى يتحمل المسئولية الأولى عما يحدث وعن الجرائم متكاملة الأركان التى ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مؤكدا أن المسئولية الوطنية حاليا تحتم على الجميع تغليب المصالح السياسية لحماية الشعب الفلسطينى من المجازر التى ترتكب ووقف العدوان.