جروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن توقف مهمتها في محطة زابوروجيا بعد حادثة الطائرات بدون طيار

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الوكالة لن توقف مهمتها في محطة زابوريجيا في أوكرانيا بعد حادثة الطائرات بدون طيار، قائلا "بإرادتنا الحرة، لن نوقف عملياتنا، سنستمر هناك".

وأضاف، خلال خطابه الذي نُشر عبر صفحة الوكالة على موقع /إكس/: "أنه في حين لم تكن هذه هي الحالة الأولى التي يواجه فيها مراقبو الوكالة صعوبات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فإن الحادث الأخير كان مثيرا للقلق بشكل خاص بالنسبة للوكالة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأوضح رئيس الوكالة للطاقة الذرية، أيضا إنه غير قادر على تحديد هوية منظمي الهجوم، لأنه لا يملك دليلا لا يمكن دحضه.

وقال إن "الطائرة بدون طيار التي استخدمت في مهاجمة قافلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية صُممت لتنفجر عند الاصطدام، ونتيجة لذلك، لا يوجد حطام يمكن تمييزه أو يمكن انتشاله في الموقع، وهو ما كان من الممكن أن يساعدنا في المزيد من التحقيق".

وأضاف أن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصابوا بأذى في الهجوم.

وتعرضت سيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستخدمة في تناوب المراقبين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لهجوم بطائرة بدون طيار.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم على خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية متهمة نظام كييف بتنفيذه.