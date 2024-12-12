خبير: جلسة "الكابينيت" الإسرائيلي مهمة رغم تفرد نتنياهو بالسلطة

أكد أحمد شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن جلسة "الكابينيت" الإسرائيلي تُعدّ مهمة جدًا، رغم القناعة السائدة بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتمتع بتفرد واضح في اتخاذ القرارات وفرضها على بقية الوزراء.

وأضاف شديد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو سبق أن فرض قرار وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مما يعكس قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة بمفرده.

وأوضح أن الأولوية القصوى لنتنياهو حاليًا هي استعادة الأسرى بأي وسيلة ممكنة، مشيرًا إلى أن النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية يتركز الآن على الخطوات المقبلة بعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى، مؤكدًا أن نتنياهو لا يعتزم إنهاء الحرب في الوقت الراهن.

وتابع: "حتى الآن، لم يتخذ نتنياهو قرارًا بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، على عكس ما يسعى إليه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش".

وأشار إلى أن هذه القضية تُعد نقطة خلاف بارزة بين نتنياهو وسموتريش، وكذلك بين مختلف الأطراف داخل الحكومة. كما أوضح أن نتنياهو يحاول من خلال صفقة تبادل الأسرى تقليل الضغوط المتزايدة عليه وعلى حكومته من الشارع الإسرائيلي.