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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطينيين وإصابات في هجوم جوي شمال القطاع

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد فلسطينيان مساء اليوم، جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي واستهدفت منزلًا في منطقة جباليا النزلة، الواقعة شمال قطاع غزة.

وتسبب الهجوم تسبب أيضًا في وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، وفقًا لمصادر محلية.

في الوقت ذاته، شهدت مدينة غزة تصعيدًا عسكريًا، حيث أطلق الطيران الإسرائيلي النار باستخدام أسلحة رشاشة باتجاه منازل في حي الصبرة جنوبي المدينة.

هذا التصعيد ترافق مع قصف مدفعي استهدف منطقة قريبة من أحد المباني السكنية، مما أدى إلى حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين.

وفي حي الشيخ رضوان، تعرضت شقة سكنية لقصف بطائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابات متعددة بين المدنيين.

الهجمات المستمرة في مناطق متفرقة من القطاع تزيد من معاناة السكان وتفاقم الوضع الإنساني المتأزم بالفعل.

الطيران الحربي الإسرائيلي جباليا قطاع غزة