وصفة للتخلص من الأنفلونزا ونزلات البرد.. تعرف عليها

مع حلول فصل الشتاء تزيد احتمالات التعرض للبرد القارص وعلى ذلك يحاول المرضى ان يبحثوا عن العلاج وهم فى ذلك صنفين منهم من يفضل اللجوء للعلاج المنزلى كمحاولة للتخلص من المرض ومنهم من ينجح ومنهم من لا ينجح فيذهب للطبيب وبين هؤلاء أولئك من لا يستطيعون ان يتخلصوا من البرد .

وصفه علاجية منزلية لعلاج نزلات البرد.

طبقا لموقع " إكسبريس " نشرت الاسترالية "باريراأونيل " وصفه لعلاج الانفلونزا تم تداولها على الموقع على وسائل التواصل الاجتماعى .

وقالت باربرا إن الوصفة تساعد على التعامل مع معظم الأمراض ولا تقتصر على نزلات البرد والأنفلونزا بل لها إثر علاجى إيجابي على صحة الجسم فضلا عن مواجهة نزلات البرد مشيرة إلى أن هذه الوصفه تستغرق 3 ايام بعدها يشفى المريض من نزلات البرد كما تعزز مناعة جسمه .

وأشارت إلى أثار الوصفة الإيجابية مؤكدة انها تعزز مناعة الجسم ومقاومته لأى مرض مؤكدة أن الوصفة مكوناتها طبيعيه وتحتوى على “ الثوم الكركم والليمون والعسل ”.

وأضافت : يتم وضع فصين من الثوم بالإضافة إلى الزنجبيل والكركم وعصير الليمون إضافة إلى العسل مع الماء الساخن ورشه بالفلفل الحار ثم خلط هذه المكونات ونقلها إلى أكواب صغيرة . فضلا عن إضافة الفلفل الأسود.

ورغم أثر الوصفة الايجابى الذى لوحظ على بعض المصابين بالبرد الا ان بعض الأطباء يعترضون عليها مؤكدين أنه لا يمكن علاج نزلات البرد بالمنزل لو صاحبتها أعراض مثل الحمى والعطس خاصة لدى الاطفال وكبار السن

وشددوا على ضرورة التوجه على الفور للطبيب المعالج والاستعانه ببعض الادويه طبقا للارشادات الطبيه مثل " البارايستامول أو الإبيوبروفين " فضلا عن شرب الكثير من الماء وغسل اليدين واستخدام المناديل الورقيه .