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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فاركو يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما في كأس الرابطة

فاركو
فاركو
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة طلائع الجيش أمام نظيره فاركو  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الاولي لكأس رابطة الأندية. 


أحرز هدف طلائع الجيش إسلام محارب في الدقيقة 29 من عمر المباراة وتعادل لفريق فاركو المهاجم أحمد شريف في الشوط الثاني. 
وحل طلائع الجيش ضيفاً على نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

ويقع الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم 4 فرق وهم، الأهلي، إنبي، طلائع الجيش، وفاركو.

وأدار  اللقاء تحكيميًا؛ محمد عباس قابيل حكما للساحة، ويعاونه كل من صالح محمد عفيفي، ومصطفى حسن والحكم الرابع محمود ناصف، وحكم الفيديو مصطفي عثمان، وعاطف حسين حكما مساعدا لحكم الفيديو.
وكان فريق "مودرن فيوتشر سابقاً"، ومودرن سبورت حالياً، توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

 

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