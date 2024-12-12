كولر والشناوي يتحدثان في مؤتمر صحفي عن مباراة الأهلي وباتشوكا.. غدًا

يتحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عن مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الخامسة والربع مساء غد بتوقيت قطر باستاد «974».

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء السبت المقبل على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.