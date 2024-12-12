تواجد مدرب "مسار" واللاعبة حبيبة صبري ضمن القائمة النهائية لجوائز كاف 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح المدرب مسار أحمد رمضان جاد للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا، ضمن القائمة النهائية لترشيحات أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية عن عام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

ترشيح حبيبة صبري ضمن النهائية

كما أعلن كاف عن ترشيح حارسة مرمى مسار حبيبة صبري، ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا.

جاء ذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه فريق مسار في نهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات وفوزه بأول ميدالية برونزية على مستوى القارة .

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش بالمغرب، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 16 من ديسمبر الجاري.