وحدة التخاطب بمركز شباب ميت شرف بالدقهلية يواصل الدور المجتمعي في استقبال الحالات مجانًا

يواصل مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس، بمحافظة الدقهلية فى إستقبال الحالات مجانا، وتستمر مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

جاء ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية،

فيما يهدف مركز التخاطب بإدارة شباب دكرنس إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل مديرة مركز التخاطب أسماء شعبان وأخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة، وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم شكر وتقدير لمدير المركز حسام خليل ورئيس مجلس الادارة أحمد إبراهيم على حسن الاستقبال.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف الدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون باختلاف، وحسام خليل مسئول مكتب قادرون باختلاف بدكرنس.

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