أكثر من مليوني دينار قيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال أسبوع

بلغت كمية الأسهم المتداولة في "بورصة البحرين" خلال هذا الأسبوع 4 ملايين و247 ألفًا و872 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و6 آلاف و818 دينارًا بحرينيًا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 314 صفقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انـخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية، فقد بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و5 آلاف و83 دينارًا أو ما نسبته %50.08 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 729 ألفًا و406 أسهمًا، تم تنفيذها من خلال 101 صفقة.

أما المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 503 آلاف و693 دينارًا بنسبة 25.10 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليونين و411 ألفًا و750 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 119 صفقة.

وفيما يـخص المؤشرات القطاعية، فالجدول أدناه يوضح أداء الـمؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الـماضي.

وبالنسبة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 401 ألف و364 دينارًا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 849 ألفًا و574 سهمًا أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 63 صفقة.