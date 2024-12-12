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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجموعة السبع تؤكد استعدادها لدعم الانتقال السياسي في سوريا

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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أعلن قادة دول مجموعة السبع، دعمهم الكامل لعملية انتقال سياسي شاملة يقودها السوريين وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وأوضحت مجموعة السبع -في إعلان مشترك بشأن سوريا أورده مجلس الوزراء الإيطالي في بيان اليوم /الخميس/- أنها على استعداد لدعم عملية انتقالية تؤدي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وغير طائفي تضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بجانب الأقليات الدينية والعرقية فضلا عن الشفافية والمساءلة.

وأوضح البيان أن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتدعمها بشكل كامل.

ودعت مجموعة السبع جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

 

مجموعة السبع سوريا مجلس الأمن