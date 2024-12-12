روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا حال اعترافها بالوضع في أرض المعركة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا، ولكن بشرط أن تعترف كييف بالواقع الحقيقي على أرض المعركة ومقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميدفيديف - حسبما ذكرت وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية -: "نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، ولكن فقط إذا اعترفت كييف بالواقع على الأرض والمقترحات التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه في وزارة الخارجية هذا العام بشان الوضع في أوكرانيا".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى الصين،: "ناقشت أيضا مع الرئيس الصيني شي جين بينج سبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين، مع مراعاة التغييرات على ساحة السياسة الدولية.

وأشار ميدفيديف إلى أنه تطرق أيضا في اجتماعه مع الرئيس الصيني إلى أهم الأحداث على الأجندة الدولية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في سوريا.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مقترحا يحدد شروط وقف النار تمهيدا لإطلاق مفاوضات لبلورة تسوية نهائية للصراع، ومن أبرز النقاط التي طرحها المقترح الروسي، سحب أوكرانيا لقواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، وهي مناطق لوجانسك، ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيا.

كذلك ووفق المقترح الذي قدمه الرئيس الروسي، يجب على كييف إقرار الحقائق الإقليمية الجديدة، والاعتراف بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ودونيتسك، ولوجانسك، وخيرسون وزابوروجيا كأجزاء لا تتجزأ من روسيا، وتثبيت ذلك في المعاهدات الدولية.

وعلى رأس تلك الشروط أيضا وفقا لبوتين، إعلان الحياد العسكري ومنع حلف الأطلسي من نشر أي قوات أو معدات في البلد الجار، بالإضافة إلى "نزع السلاح وتقويض النازية".