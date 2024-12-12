مزراوي يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره فيكتوريا بلزن بملعب دوسان أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي نصير مزراوي تشكيل مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا بلزن، بجانب الثنائي ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز.

يسعى اليونايتد لتحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن؛ من أجل الدخول في المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة لدور الـ16 بشكل مباشر.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الـ13.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت - مالاسيا

وفي الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.