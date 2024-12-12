6 ميداليات متنوعة للجمباز الإيقاعي والايروبيك في بطولة البحر المتوسط للناشئين بتونس

يواصل منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الايروبيك المشاركين في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من ١١ الي ١٢ ديسمبر الجاري التي تستضيفها تونس، نتائجه الإيجابية واعتلاء منصات التتويج في ظل منافسة قوية للدول الاوربية والافريقية المشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات

حيث حققت بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الايروبيك 6 ميداليات متنوعة حتي الآن ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية

حقق منتخب مصر للجمباز الايقاعي المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الطوق بنهائيات منافسات فريق الجماعي خلال فعاليات بطولة البحر المتوسط للجمباز الإيقاعي بتونس لعام 2024.

والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان بنهائيات منافسات فريق الجماعي الذي يضم، ياسمين عقاب وهنا حسن ومروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع ودانيه ابوطالب، تحت إشراف المدربة ايناس ناجي.

وحققت حنين ابو العلا برونزية نهائيات الفردي آنسات لجمباز الإيروبيك

ونيير اللبان برونزية نهائيات الفردي رجال لجمباز الإيروبيك

ونيير اللبان و جودي ابراهيم برونزية نهائيات الزوجي لجمباز الإيروبيك

رقيه فتيحه - ديما عبدالمطلب- جودي مرسي برونزية نهائيات الثلاثي لجمباز الإيروبيك.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي:

فريدة بهنس ولينا حليقه وياسمين عقاب وهنا حسن

مروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع دانيه ابوطالب

والمدربين كابتن ايناس ناجي وكابتن نادين جابر

والخبيرة الأجنبية كريستينا شيكروفا

ويشارك في تحكيم البطولة من مصر الحكم ماريز فريد شوقي

ويمثل بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك

نيير اللبان وديما عبدالمطلب ورقيه فتيحه وجودي مرسي وحنين ابو العلا وجودي ابراهيم

والمدربين: كابتن ياسمين عبدالرازق

ويشارك في تحكيم البطولة من مصرالحكام:

يارا حسن وريهام عبد الرؤوف

ومدير البعثة: العميد/ وليد شوقي..