جامعة سوهاج تحصد المركز الأول مصريًا وأفريقيا في تصنيف «جرين ميتركس»

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة GreenMetric لعام ٢٠٢٤، حيث قفزت الجامعة ٦٥ مركزا عالميًا لتأتي في المركز رقم ٢٥٥ من بين ١٤٧٧ جامعة من ٩٥ دولة.

وأعرب «النعماني» عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف الي سلسلة الانجازات والمراكز المتقدمه التي تحصدها الجامعة في التصنيفات العالمية، موضحًا أن الجامعة خلال الفترة الماضية وضعت خطة مكثفة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على جميع أنشطتها الصفية واللاصفية، وذلك تطبيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. والتي ركزت على دمج الاستدامة في العملية التعليمية والبحثية.

وقدم الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه اللامحدود، ولجميع أعضاء فريق التصنيف على ما بذلوه من جهود وتعاون أثمرت عن هذا المركز المتميز، مضيفًا ان التصنيف يرتكز على ٦ معايير أساسية وهي المنشأت والبنية التحتية، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المياه، إدارة المخلفات، النقل المستدام، التعليم والبحث العلمي. مضيفا ان كل معيار منها يندرج تحته عدة مؤشرات بما يفوق ٥٠ مؤشرًا تشمل حصر لكل أنشطة الجامعة وموضح بها ما تم تطبيقه من الممارسات المستدامة في كل منها.

وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام ملف الجامعة للتصنيف الدولي بأن هذه هى المرة الخامسة لمشاركة الجامعة في هذا التصنيف وقد تراوحت نتائجنا في الاعوام الاربعة الماضية بين المركز الخامس مرتين والثامن مرتين، ثم هذا العام للمركز الأول رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة إلى ٣٦ جامعة مصرية و٧٥ جامعة أفريقية، وذلك نتيجة دعم إدارة الجامعة اللامحدود لفريق العمل الذي بذل جهودًا مضنية في إعداد وترتيب الملفات المطلوبة لهذا التصنيف.