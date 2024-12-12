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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأعلى للإعلام يصدر قرارات خاصة بضبط المشهد الرياضي

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، العديد من القرارات لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

- اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير عام 2025:

كما أقر المجلس عدد من التوصيات لضبط أداء الإعلام الرياضي، منها:

ـ  تحديد مدة البرنامج الرياضي الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة

ـ تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد عن ساعة توزع قبل وبعد المباراة.

ـ  تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

ـ لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشهد الإعلامي الرياضي