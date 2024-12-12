الأعلى للإعلام يصدر قرارات خاصة بضبط المشهد الرياضي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، العديد من القرارات لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

- اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير عام 2025:

كما أقر المجلس عدد من التوصيات لضبط أداء الإعلام الرياضي، منها:

ـ تحديد مدة البرنامج الرياضي الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة

ـ تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد عن ساعة توزع قبل وبعد المباراة.

ـ تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

ـ لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.