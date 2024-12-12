وزير الدفاع يلتقي أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ.. شاهد

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع , والذي يأتي في إطار تعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى.



تناول اللقاء إستعراض الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصرى في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.



وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه وتقديره لأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم دور اللجنة فى دعم ركائز الأمن القومى باعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصري العظيم ، مؤكداً على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرار ها.



وأعرب النائب أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ فى كلمته عن تقدير الشعب المصري لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية فضلاً عن دورها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.