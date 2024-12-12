القومي للترجمة ومجمع اللغة العربية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون

وقعت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة و الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية إتفاقًا إطاريًا للتعاون في النشر.

ويستهدف الاتفاق تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين، والإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون، وسائر فروع المعرفة المأثورة.

و أيضًا توسيع نطاق المعرفة للناطقين بالعربية بترجمة المصنفات المؤلفة بلغات أجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بحيث تصل إلى أوسع نطاق ممكن من القراء سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين من نشر المعرفة والثقافة باللغة العربية.