جامعة دمياط تنظم ندوة توعوية حول مكافحة الفساد.. صور

نظمت جامعة دمياط بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية حول مكافحة الفساد في إطار التزامها بالمسئولية المجتمعية وتعزيز الثقافة القانونية والشفافية.

جاء ذلك برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حول "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته.. تحت شعار "متحدون لمكافحة الفساد"، وشارك فيها اللواء محمد عبد البديع رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبها.

قدم الندوة الدكتور محمد ماهر رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وافتُتِحت فعالياتها بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب محمد محسن.

وألقى الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة كلمته الافتتاحية، مرحبًا باللواء محمد عبد البديع، مؤكدًا على الدور الحيوي لهيئة الرقابة الإدارية في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في المؤسسات الحكومية، ومثمنًا جهودها في دعم الجهات الإدارية وتصحيح مسار العمل بها وتقويمه.

واستعرضت الندوة عدة مقاطع فيديو تثقيفية حول جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، أبرزها عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشاركة هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات معرض الكتاب 2024، فضلًا عن فيديوهات تعكس تأثير الأيدي المرتعشة على اتخاذ القرارات وإنهاء مصالح المواطنين بمؤسسات الدولة.

من جانبه، استعرض اللواء محمد عبد البديع رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، دور الهيئة في مكافحة الفساد، موضحًا تعريف الفساد، وأنواعه، وآثاره السلبية على المجتمع، كما استعرض اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية في مصر، مسلطًا الضوء على الجهود المستمرة في كشف الفساد والحد من انتشاره.

وتطرق اللواء محمد عبد البديع إلى آليات الوقاية من الفساد وأساليب الردع الفعالة، وأوضح أن الوقاية تبدأ من تفعيل الرقابة الذاتية داخل المؤسسات، وتطوير آليات شفافة للتعامل مع المشتبه بهم، منوهًا إلى ضرورة نقل خبرات التدريب على أسس النزاهة بين العاملين في كافة الجهات الحكومية، كما تحدث عن سبل تقويم الفاسدين من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك المحاسبة القانونية، وتطوير ثقافة الاعتراف بالخطأ والتصحيح، مؤكدًا على أهمية بناء بيئة عمل تشجع على النزاهة والشفافية.

وانتهت فعاليات الندوة بنقاش مفتوح، حيث طرح الحضور العديد من الأسئلة حول سبل تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات وكيفية التعامل مع حالات الفساد المتعددة، وقد تميز النقاش بتفاعل بناء بين الحضور واللواء محمد عبد البديع، الذي أبدى اهتمامًا بالإجابة على استفسارات الحضور، مقدمًا رؤيته حول سبل تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.

واختتمت الفعالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.