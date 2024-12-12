كرة النسائية.. «أهلي 2009» يفوز على مسار بخماسية في الدوري

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009، فوزًا عريضًا على ضيفه مسار، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ونجح الفريق بهذه النتيجة في الوصول إلى النقطة 19 بمسابقة الدوري، وتحقيق الانتصار السادس على التوالي بداية من الفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف دون رد، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة 11-0، وعلى فريق رع بعشرة أهداف نظيفة، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، مسجلًا 45 هدفًا، وتلقت شباكه أربعة أهداف.

بدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: جنى أسامة ورودينا عماد وبدر عزت وفريدة شاهين وسارة حسام ونور وائل وشذى أحمد وكاميليا الديب وسما أحمد وريتاج كرم ولوجين مدحت.

وجاءت أهداف الفريق عن طريق هدفين لسما أحمد، وهدف لكل من ريتاج كرم وكاميليا الديب ورونزي هيثم.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى، على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محلل الأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.