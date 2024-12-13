مركز النيل للإعلام بالسويس يعقد ندوة "الطفل قائد المستقبل"

عقد، أمس الخميس، مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول طفل اليوم قائد المستقبل، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية بإدارة شمال التعليمية؛ بهدف إعداد الأطفال ليكونوا قادة فى المستقبل.

حاضر في الندوة كل من: المدربة أسماء ناجح عبدالله مدرب معتمد من الاتحاد العربي للتدريب والتنمية البشرية وغريب رسلان رئيس مجلس إدارة شبكة الأخبار العربية، وبحضور عدد١٥٠من طلبة المرحلة الابتدائيه بالسويس.

فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال عقد لقاءات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية تنفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٤وتنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

وافتتحت ماجدة عشماوى الندوة بأن مرحلة الطفولة تعتبر إحدى أهم المراحل التي يسعى الطفل من خلالها إلى استخدام حواسه للتعرف على البيئة المحيطة به والطفولة من أهم المراحل فى حياة الطفل وذات تأثير فى تكوين شخصيته من النواحي الفكرية والعقلية فيتوجب فى هذه المرحلة الاهتمام بالطفل وتوفير المناخ التربوى الداعم الذي يحفز الطفل.

وتحدثت أسماء ناجح حول مفهوم القيادة وعناصر القيادة وتعريف القائد الفعال وأهمية الهدف في حياة الانسان والصفات الواجب توافرها فى القادة منها التواضع وتحمل المسئولية والصدق والكاريزما والعمل بفريق العمل التفويض بين أفراد فريق العمل والتشاور بين الفريق أهمية تنمية مهارات فريق العمل التفكير الابتكاري.

وأشارت أسماء إلى أنه يجب أن يتعلم الأطفال كيفية تحديد الأولويات والتركيز والتوقف وبناء علاقات عنيفة ومتصلة.

وتحدث غريب رسلان حول بعض العادات التى يمكن غرسها فى الأطفال والشباب اليوم منها تنمية الوعى الذاتى والاحتفال بالشجاعة ليكون أصيلا ورعاية القادة الواعين وتشجيع اللعب الجماعي وتحسين مهارات الاتصال والقيام بتمكين الأطفال وصقل صنع القرار وتعليم الطفل التخطيط والتفاوض.

وفى نهاية الندوة أوصى الحضور يجب تعلن الأطفال بناء علاقات مسئولة وقيمة وأن يكون استنباط التعلم من الخبراء العالميين ويجب تعلم الأطفال كيفية التنقيب عن البيانات التي يحتاجون إليها بشكل استباقي وإجراء الاتصالات واستخلاص النتائج.