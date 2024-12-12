ضبط ١٥٠٤ مخالفات تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن أبرز جهود الحملات التفتيشية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز والتى جاءت طوال شهر نوفمبر الماضى، حيث أسفرت عن تحرير ١٥٠٤ محضر.

جاء من بين المحاضر تحرير ٢٣٤ محضر للمخابز ، وذلك لرصد مخالفات متعددة منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ومخالفات أخرى بالسجلات وتوقف عن الإنتاج و ضرب وهمي .

وفيما يخص الاسواق ، أسفرت حملات متابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات للسلع المعروضة عن تحرير ١٢٧٠ محضر ، حيث جاءت المخالفات مابين عدم اعلان وشهادة صحية وغش تجاري ولحوم مكشوف وبيع بقيمة أعلى من السعر المقرر و عدم وجود سجل تجاري والعمل بدون ترخيص وبيع لحوم مكشوفة وعدم اعلان عن مخزن ، علاوة على قيام المديرية بسحب ٤٧ عينة غذائية وغير غذائية و ١٥ عينة من الدقيق و النخالة و القمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.



‏ وخلال المتابعة على الأسواق، تم تحرير ٩٤٠ محضرًا لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية، وحالات غش تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وأيضًا بيع لحوم مكشوفة، والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري.

كما تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية، وعينات من القمح والدقيق والنخالة، وذلك بإجمالي ٨٨ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وفيما يخص متابعة حركة السلع بالأسواق، تم تحرير ٤٩٦ محضر لوجود مخالفات تتعلق بالغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الاعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ، هذا وقد تم سحب عدد ١٨ عينة من القمح والدقيق والنخالة المعدين للطحن و بالاضافة الى سحب ١٧ عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتهم للاشتراطات الصحية.

ووجه محافظ دمياط باستكمال الجهود المبذولة واستمرار الحملات وتشديد الرقابة لمتابعة الالتزام بالمواصفات المقررة ومدى الالتزام بالصلاحيات والاسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقية .