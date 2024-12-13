حكم ينقذ حياة لاعب بلع لسانه بدوري الدرجة الثانية بالفيوم

تمكن زياد مأمون حكم مبارة نادي أبشواي والساحة بدوري الدرجة الثانية، من إنقاذ حياة نور يكن لاعب فريق أبشواي الرياضي، وذلك بعدما بلع اللاعب لسانه خلال مواجهة فريقه أمام مضيفه الساحة، فى دوري الدرجة الثانية بمنطقه الفيوم الرياضية.

حكم ينقذ حياة لاعب بدوري الدرجة الثانية بالفيوم بلع لسانه

رئيس نادي أبشواي: اللاعب الذي بلع لسانه تعرض لتدخل قوي من أحد لاعبي فريق الساحه

قال ناصر العمدة رئيس نادي أبشواي في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بأن نور قد تعرض لتدخل قوي من أحد لاعبي فريق الساحة، إلا أن هذا التدخل تسبب فى بلعه لسانه، ليفقد الوعي على الفور ويسقط على أرض الملعب، وعلى الفور تدخل حكم المبارة وانقذ الاعب.

وأضاف ناصر بأن فور حدوث الواقعة تدخل الجهاز الطبي للفريق واطمنا على سلامة اللاعب.

وتابع ناصر بأن نور قام باستكمال المباراة بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

واختتم ناصر حديثه قائلا: "أتقدم بالشكر للحكم زياد مأمون الذي قام بإسعاف لاعبنا نور يكن برد فعل سريع للغاية ومنع بدون أدنى شك نتيجة لا يمكن تصورها".