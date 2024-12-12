كايسيد يوقع مذكرة تفاهم مع معهد السلام والمصالحة‬⁩

وقع الأمين العام للمركز العالمي للحوار ⁧‫كايسيد‬⁩ الدكتور زهير الحارثي، والمدير التنفيذي لـ ⁧‫معهد السلام والمصالحة‬⁩ (ASEAN-IPR)، التابع لرابطة دول ⁧‫ جنوب شرق آسيا‬⁩ السفير غوستي أجونج ويساكا بوجا، مذكرة تفاهم اليوم (الخميس) 12 ديسمبر 2024.

وجاء ذلك ضمن جهود (كايسيد) في تحقيق الشراكات الإستراتيجية على المستوى الدولي والتي تعزز من مبادرات المركز ومشاريعه حيال نشر السلام عبر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الدول الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم كل من: ⁧‫إندونيسيا‬⁩، ⁧‫ماليزيا‬⁩، ⁧‫الفلبين‬⁩، ⁧‫سنغافورة‬⁩، ⁧‫تايلاند‬⁩، ⁧‫بروناي دار‬⁩ السلام، ⁧‫فيتنام‬⁩، ⁧‫جمهورية لاو‬⁩، ⁧‫ميانمار‬⁩، و ⁧‫كمبوديا‬⁩.

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