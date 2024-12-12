ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كايسيد يوقع مذكرة تفاهم مع معهد السلام والمصالحة‬⁩

الدكتور زهير الحارثي
الدكتور زهير الحارثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع الأمين العام للمركز العالمي للحوار ⁧‫كايسيد‬⁩ الدكتور زهير الحارثي، والمدير التنفيذي لـ ⁧‫معهد السلام والمصالحة‬⁩ (ASEAN-IPR)، التابع لرابطة دول ⁧‫ جنوب شرق آسيا‬⁩ السفير غوستي أجونج ويساكا بوجا، مذكرة تفاهم اليوم (الخميس) 12 ديسمبر 2024.

وجاء ذلك ضمن جهود (كايسيد) في تحقيق الشراكات الإستراتيجية على المستوى الدولي والتي تعزز من مبادرات المركز ومشاريعه حيال  نشر السلام عبر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الدول الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم كل من: ⁧‫إندونيسيا‬⁩، ⁧‫ماليزيا‬⁩، ⁧‫الفلبين‬⁩، ⁧‫سنغافورة‬⁩،  ⁧‫تايلاند‬⁩،  ⁧‫بروناي دار‬⁩ السلام، ⁧‫فيتنام‬⁩، ⁧‫جمهورية لاو‬⁩، ⁧‫ميانمار‬⁩، و ⁧‫كمبوديا‬⁩.

IMG_0885
IMG_0885
IMG_0884
IMG_0884
الأمين العام للمركز العالمي للحوار ⁧‫كايسيد‬⁩ الدكتور زهير الحارثي المدير التنفيذي لـ ⁧‫معهد السلام والمصالحة‬⁩ ASEAN-IPR جنوب شرق آسيا السفير غوستي أجونج ويساكا بوجا مذكرة تفاهم كايسيد