بحضور رئيس الوزراء.. "القومي لذوي الإعاقة يوقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، بصفته بيت الخبرة الفني، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش معرض تراثنا للحرف اليدوية.

شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقام بالتوقيع على المذكرة كلًا من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مذكرة التعاون تهدف إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المختلفة، بما تمكنهم من الوصول إلى فرص عمل حقيقية، والبدء في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، تعمل على تحسين بيئتهم المعيشية، وتعزز من استقلاليتهم وإدماجهم في الاقتصاد الوطني.



أضافت "كريم" أن المجلس يعمل أيضًا على توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر، وتعزيز تأهيلهم، تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بخطط ريادة الأعمال، توفير الاستشارات الفنية والتسويقية للراغبين في بدء مشروعات من ذوي الإعاقة، عقد مسابقة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة ذات القيمة المضافة، والمساهمة في إتاحة التمويل اللازم للمستفيدين أو الراغبين من ذوي الإعاقة في إقامة المشروعات الصغيرة أو متناهيــة الصــغر أو التوسع فيها بكافــة محافظــات الجمهوريـــــة، وفقــاً للقواعــد والسياســات المعتمــدة للجهــاز، وإتاحة المشاركة بالمعارض التي ينظمها الجهاز محلياً، تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من العمل بأسلوب علمي ومدروس بما يحقق الربحية لهم.