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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في سرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

والقت أجهزة الأمن القبض علي عاطل في مدينة نصر لقيامة بسرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من مواطن يفيد سرقة محتويات  سيارته، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن القبض علي عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وعقب ضبطه، أقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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