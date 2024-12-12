السفير الكويتي بالقاهرة: البعثات التعليمية المصرية كانت تصل الكويت مدفوعة الأجر من القاهرة

أكد السفير الكويتي في القاهرة غانم صقر الغانم، إن مصر كانت لها أيادي بيضاء في الكويت قبل عصر النفط، حيث كانت البعثات تذهب مدفوعة الأجر من الحكومة المصرية.

وأكد السفير الكويتي في القاهرة خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أن مصر دعمتنا في فترة الاستقلال عسكريا لضمان الاستقلال والانضمام إلى جامعة الدول العريية.

وأشار الغانم إلى أن النهضة الكويتية كانت لمصر دورا كبيرا فيها على كل المستويات الإعلامي التعليمي الصحفي.

وأوضح أن كثير من الكويتيين تتلمذوا علي يد المصريين، ويوجد في مصر ٧ آلاف طالب كويتي،

ولفت إلى أن الكويت لا تنسى وقوف مصر في الغزو العراقي ودور الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حينما قاد الجهود العربية لتحرير الكويت دون بخس لدور الدول العربية.