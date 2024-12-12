بعد رحيله عن الزمالك.. جوميز يتولى تدريب الفتح السعودي رسميًا

أعلن نادي الفتح السعودي، اليوم الخميس، رسميًا تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تعاقد الفتح مع جوميز بعد رحيله عن الزمالك، بعد فسخ عقده بالتراضي، بعدما حقق مع الفارس الأبيض بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

عقد جوميز مع الفتح السعودي

وقع جوزيه جوميز عقدًا مع الفتح يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم آخر، ويسعى النادي السعودي من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز مستوى الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في منافسات دوري روشن.

قاد جوميز الزمالك 47 مباراة، حقق خلالها 27 فوزًا مقابل تلقيه 9 هزائم، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل.

جوميز في مهمة مستحيلة مع الفتح

ومن المقرر، أن يقود جوزيه جوميز يوم الإثنين القادم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، إذ يتولى التدريبات بعد تقديمه في مؤتمر صحفي يعلن عنه لاحقًا.

يحتل الفتح المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 6 نقاط، جمعها من 13 جولة، حيث فاز في مباراة وحيدة فقط وتعادل في 3 أخرى، فيما تعرض الفريق للهزيمة في 9 لقاءات.