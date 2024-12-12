بايدن يخفف أحكام 1500 شخص فى أكبر منحة عفو فى تاريخ الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس أن الرئيس بايدن قرر تخفيف أحكام ما يقرب من 1500 شخص والعفو عن 39 مدانًا بجرائم غير عنيفة، وهو أكبر منحة عفو يمنحها رئيس أمريكي في يوم واحد، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتؤثر هذه القرارات بشكل رئيسي على أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من السجن ووضعهم في الحبس المنزلي أثناء جائحة فيروس كورونا.

وكان الأشخاص الذين حصلوا على العفو قد أدينوا بارتكاب جرائم غير عنيفة، بما في ذلك حيازة الماريجوانا، والعفو يلغي الحكم بالإدانة، في حين أن تخفيف العقوبة يترك حكم الإدانة كما هو ولكنه يخفف بعض العقوبة أو كلها.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من إصدار السيد بايدن عفواً عن ابنه هانتر، الذي أدين بحيازة سلاح والتهرب الضريبي.

وقد تعرض هذا القرار لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء لأن السيد بايدن استبعد منذ فترة طويلة العفو عن ابنه.

وقال البيت الأبيض إن العفو الذي أُعلن عنه يوم الخميس يمثل التزام بايدن "بالمساعدة في لم شمل الأسر، وتعزيز المجتمعات، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع".

وذكر البيان أن بايدن هو أول رئيس يصدر عفواً قاطعاً عن الأشخاص المدانين بالاستخدام البسيط وحيازة الماريجوانا، وكذلك عن أفراد الخدمة السابقين المدانين بانتهاك القوانين العسكرية السابقة ضد السلوك المثلي.

وتعرض السيد بايدن لضغوط متزايدة لاستخدام سلطات العفو على نطاق واسع قبل مغادرته منصبه لتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط وإطلاق سراح الأشخاص الذين يقضون عقوبات طويلة بشكل غير متناسب في قضايا المخدرات.

ويؤيد الرئيس المنتخب دونالد ترامب عقوبة الإعدام واستأنف عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام ما يقرب من 20 عامًا خلال فترة ولايته الأولى.

وباعتباره عضوا في مجلس الشيوخ، دافع بايدن عن مشروع قانون الجريمة لعام 1994 الذي يقول العديد من الخبراء إنه أدى إلى السجن الجماعي.

وقد أعرب منذ ذلك الحين عن أسفه لدعمه للتشريع، وتعهد خلال حملة عام 2020 بمعالجة الأحكام الطويلة المتعلقة بالمخدرات التي نتجت عن ذلك.

وكان مصير أولئك الذين تم نقلهم إلى الحبس المنزلي أثناء الوباء، عندما كان كوفيد ينتشر بسرعة في السجون، محل قلق خاص بين النشطاء وغيرهم.

وحاول بعض الجمهوريين، الذين من المقرر أن يسيطروا على الكونجرس الشهر المقبل، دفع تشريع من شأنه أن يجبرهم على العودة إلى السجن.

وفي بيانه يوم الخميس، قال بايدن إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا سيحصلون على أحكام مخففة لو وجهت إليهم التهم بموجب القوانين الحالية.

وقال إن "هؤلاء المستفيدين من استبدال الأحكام، الذين تم وضعهم في الحجر الصحي المنزلي أثناء جائحة كوفيد، نجحوا في إعادة دمج أنفسهم في أسرهم ومجتمعاتهم وأظهروا أنهم يستحقون فرصة ثانية".

وقال بايدن إنه سيتخذ المزيد من الخطوات في الأسابيع المقبلة وسيواصل مراجعة طلبات العفو.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشة إن موظفيه كانوا يناقشون ما إذا كان ينبغي له إصدار عفو شامل عن عدد من أعداء ترامب المفترضين لحمايتهم من "الانتقام" الذي هدد به .