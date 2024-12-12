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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، لمدة ٥ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٣/ ١٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق  ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد، بديلاً عن خط المياه القديم قطر ١٠٠٠ مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيداً لإلغاء الخط القديم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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