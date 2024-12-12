بعد غلق محور الفريق إبراهيم العرابى.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى للمشاة بمحور الفريق إبراهيم العرابى؛ مما يستلزم الغلق الكلى لمحور الفريق إبراهيم العرابى من أمام مدرسة سليمان الفارسى .

وذلك اعتباراً من الساعة الـ 12,05 من منتصف الليل يوم الجمعة 13/12/2024 ، وحتى الساعة الـ 6 صباحاً، وذلك لمدة يومين "ليلاً فقط" وإجراء تحويلات مرورية لحركة المركبات على مرحلتين وذلك على النحو التالى :-

المرحلة الأولى: غلق كلى لمحور الفريق إبراهيم العرابى "الطريق الرئيسى" من أمام مدرسة سليمان الفارسى مع تحويل حركة المرور على النحو التالى:

الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى يسلك قائدى المركبات يميناً اتجاه طريق الخدمة فيما قبل مدرسة سليمان الفارسى، واستكمال السير بطريق الخدمة فيساراً باتجاه محور الفريق إبراهيم العرابى مرة أخرى.



المتجه لأسفل الطريق الدائرى يسلك قائدى المركبات يميناً اتجاه طريق الخدمة فيما قبل مطلع الكوبرى الكائن أعلى شارع المطحن فى المتجه لأسفل الطريق الدائرى، واستكمال بطريق الخدمة "شارع محمد فريد" فيساراً باتجاه محور الفريق إبراهيم العرابى مرة أخرى.



المرحلة الثانية: غلق كلى لمحور الفريق إبراهيم العرابى "الطريق الداعم" من أمام مدرسة سليمان الفارسى مع تحويل حركة المرور يسلك قائدى المركبات يميناً من طريق الخدمة اتجاه الشوارع والمناطق الفرعية من طريق الخدمة بالإتجاهين أثناء رفع الباكيات المعدنية.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.