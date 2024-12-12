توصيات مؤتمر أراودكس 2024: تعزيز الشراكات والتكنولوجيا المستدامة لتطوير قطاع تحلية المياه في المنطقة العربية

أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس أراودكس 2024، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع المياه، مشيراً إلى مجموعة من التوصيات التي تم طرحها خلال المؤتمر، والتي تهدف إلى تحسين استدامة وتطوير قطاع المياه في المنطقة، في ختام فعاليات مؤتمر أراودكس 2024 الذي عقد تحت شعار "المياه من أجل الغد".



واستعرض الدكتور رفعت عبد الوهاب منسق مؤتمر ومعرض IWWI واروادكس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أبرز توصيات المؤتمر:

1. توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية لتقنيات تحلية المياه:



2. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

3. تعزيز التعاون والشراكات: توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول رائدة مثل ألمانيا والسعودية للاستفادة من خبراتها في تقنيات المياه والتحلية.



4. الإطار المؤسسي وتطوير السياسات

5. تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة: من خلال توفير برامج أكاديمية متخصصة تدمج التعليم الأكاديمي مع التطبيقات العملية، مع ضرورة التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتطوير حلول مبتكرة في قطاع المياه.

6. الاستثمار في التحول الرقمي

7. تشجيع الشراكات الدولية: توسيع الشراكات الدولية بين المؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق حلول فعالة في إدارة المياه وتحلية المياه في الدول العربية والمنطقة الإفريقية.

8. التعليم والتدريب المستمر:أهمية تقديم برامج تدريبية مستمرة للكوادر الفنية والإدارية في قطاع المياه لتعريفهم بأحدث التقنيات في إدارة المياه والتحلية، وضمان تطوير مهاراتهم الرقمية.

9. تحفيز البحث العلمي والابتكار:تشجيع البحث العلمي في مجالات إدارة المياه والتحلية، وخلق بيئة ابتكارية يمكن أن تسهم في توفير حلول مائية مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والتحديات البيئية.

10. إعادة التدوير والتوظيف الفعّال: استخدام تقنيات متقدمة لتحويل حمأة الصرف الصحي إلى منتجات ذات قيمة مثل الأسمدة العضوية والوقود الحيوي.

11. وضع آلية لتفعيل التواصل بين مراكز الأبحاث المعنية بالتحلية في الدول العربية



12. التركيز على أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة

وقد شدد الدكتور رفعت عبد الوهاب في ختام كلمته على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع لضمان تطوير قطاع المياه وتحقيق استدامته في المنطقة العربية.