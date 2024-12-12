سوليفان: نظام الأسد في سوريا انتهى.. وميزان القوة بالشرق الأوسط تغير تماما

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنّ نظام الأسد في سوريا انتهى، مشيرًا، إلى أنّ ميزان القوة في الشرق الأوسط تغير تماما، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف "سوليفان"، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن لا يزال ملتزما بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا، إلى أن الوقت قد حان للإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع: " ناقشت مع نتنياهو سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وزيارتي للقاهرة والدوحة تهدف إلى التوصل لاتفاق في غزة خلال هذا الشهر".

وواصل: "حزب الله لم يعد بإمكانه إعادة بناء قدراته العسكرية، ولا أعتقد أن نتنياهو ينتظر وصول ترامب للسلطة من أجل عقد اتفاق المحتجزين في غزة".