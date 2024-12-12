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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "القابضة للمياه" يشيد بنجاح معرض ومؤتمر "IWWI"

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه
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اختتم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولته الختامية في معرض ومؤتمر "IWWI" لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات، حيث حرص على زيارة عدد من أجنحة الشركات العارضة ومناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات التي تم عرضها خلال أيام المعرض.

وخلال الجولة، وجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر والتقدير لجميع الشركات العارضة على مشاركتها الفعالة التي أسهمت في إثراء فعاليات المعرض من خلال عرض أحدث الحلول والتكنولوجيات المستخدمة في مجالات المياه والصرف الصحي. 

كما أشاد بالدور الكبير الذي لعبه القائمون على تنظيم الحدث، وحرصهم على إخراجه بصورة مشرفة تعكس أهمية المؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات والابتكارات في قطاع المياه.

وأكد رسلان أن هذا الحدث يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وفتح آفاق جديدة لتوطين الصناعات والتقنيات المتقدمة، بما يواكب استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي.

وفي ختام جولته، أعرب رئيس الشركة القابضة عن فخره بمستوى التنظيم والنتائج التي حققها المؤتمر والمعرض هذا العام، مؤكداً على استمرار دعم الشركة القابضة لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للقطاع.

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