رئيس القابضة لمياه الشرب يشيد بابتكارات طلاب المدرسة الفنية خلال معرض IWWI

أشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بابتكارات طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك خلال مشاركتهم المتميزة في جناح شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضمن فعاليات معرض IWWI لتكنولوجيا المياه.

وقد قام الطلاب بعرض جهاز ري إلكتروني مبتكر يعمل على قياس مدى رطوبة التربة، مما يتيح التحكم بكفاءة في طريقة ري الأراضي الزراعية.

ويهدف هذا الجهاز إلى ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الإنتاجية الزراعية، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدم الطلاب جهازًا متطورًا للتحكم في الأجهزة الإلكترونية واللوحات الكهربائية عن بُعد، حيث يمكن من خلاله تشغيل وإيقاف الأجهزة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى التحكم في درجة حرارتها. ويمتاز الجهاز بإرسال بيانات فورية عن حالة الأجهزة، مما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال.

وأعرب المهندس ممدوح رسلان عن فخره بالمستوى المتقدم الذي قدمه الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الإبداعات تمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري القادر على الإسهام في إيجاد حلول تقنية تخدم القطاعات الحيوية.

كما أكد أن دعم مثل هذه المواهب الشابة يأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتعزيز التعليم الفني وتطوير الكوادر الوطنية لتواكب تطورات العصر.

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