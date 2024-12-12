جلسة نقاشية في ARWADEX 2024 حول تطبيقات استخدام الحمأة في مصر

شهد اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض ARWADEX 2024 جلسة نقاشية هامة تحت عنوان "تطبيقات استخدام الحمأة في مصر"، حيث تم تسليط الضوء على قضايا إدارة الحمأة المستدامة واستغلال الموارد وفقًا لرؤية مصر المستقبلية.

تناولت الجلسة أيضًا التحديات المتعلقة بتصور الجمهور والإطار التنظيمي المرتبط باستخدام الحمأة.

أدارت الجلسة الدكتورة رانيا صلاح الدين، مديرة الاستشارات الهندسية المتخصصة في مصر، التي رحبت بالمشاركين واستعرضت أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها.

شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء، حيث تحدث المهندس عبد الوهاب حلمي، مدير مشروع Yellow Mountain بهيئة البناء لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، عن الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق استدامة إدارة الحمأة. وقدم الدكتور كارل جي. لويتسشافت، المدير التنفيذي لشركة M Consult GmbH من ألمانيا، رؤية دولية حول التكنولوجيا المتقدمة في معالجة الحمأة وإمكانية تطبيقها في مصر.

كما ناقش الدكتور أحمد النظامي من شركة ASDC المصرية حلولاً عملية للتحديات التي تواجه إدارة الحمأة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المتاحة.

واختتم الدكتور تامر سامي، ممثلاً عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) في مصر، الجلسة بتوضيح جهود الشركة في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة استخدام الحمأة في المشروعات الوطنية.

تميزت الجلسة بالنقاش المثمر بين المشاركين والحضور، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات التي تساهم في تحقيق الإدارة المستدامة للحمأة وتعزيز كفاءة استخدامها في المشروعات التنموية.

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