وزير الرياضة يبحث مستهدفات المصارعة مع مجلس إدارة الاتحاد الجديد

ناقش وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه برئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة الجديد، برئاسة العميد سعيد صلاح، بحضور الأعضاء وقيادات الوزارة، مجموعة من ملفات العمل والمستهدفات ذات الشأن بلعبة المصارعة.

تطرق الاجتماع إلي الحديث عن تطوير رياضة المصارعة في مصر، والتركيز على مناقشة خطط العمل المستقبلية واستراتيجية النهوض بالمصارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدول.

كما جرى مناقشة سبل العمل علي زيادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وكذلك زيادة عدد المسجلين باللعبة واكتشاف المزيد من المواهب في المصارعة، وخاصة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تنسيقًا مع اللجنة العلمية والاتحاد.

وشدد الوزير علي الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة في ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، ومنها إجراءات السفر والملف الطبي، مشيرًا أي أهمية الرياضة كركيزة أساسية لدعم الشباب واكتشاف المواهب.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لدعم الوزارة المستمر، مؤكدًا حرص الاتحاد على تحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر الرياضية.