كأس إنتركونتيننتال.. وائل جمعة يدعم الأهلي في قطر قبل مباراة باتشوكا

حرص وائل جمعة، كابتن الأهلي السابق، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المتواجدة في قطر استعدادًا لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد «974».

وتواجد وائل جمعة الملقب بـ"الصخرة" في مران الفريق بملعب الإرسال في الدوحة لدعم اللاعبين قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي.

وحرص المهندس خالد مرتجي، المكلف بمهام نائب الرئيس، والمنسق للعام للبعثة والدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة المرافق للبعثة، ومحمد رمضان المدير الرياضي، على الترحيب بنجم الفريق السابق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب الإرسال.

جاءت زيارة كابتن الأهلي السابق لدعم الفريق والاطمئنان على البعثة قبل مباراة كأس التحدي، التي يصعد من خلالها الفائز إلى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

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