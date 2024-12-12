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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الصليب الأحمر يطلب من المواطنين في سوريا التواصل بشأن المفقودين

اللجنة الدولية للصليب
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلب من المواطنين في سوريا
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أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة إلى الكنائس والمؤسسات داخل سوريا، تحث فيها المواطنين على التواصل مع مكاتب الصليب الأحمر، أو الهلال الأحمر في حال كان لديهم أفراد مفقودين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لتقديم الدعم لأسر المفقودين ومساعدتهم في عملية البحث عن أحبائهم.

وجاء في الرسالة التي وجهت للمؤسسات: “هل لديك فرد مفقود من عائلتك في سورية؟ يُرجى التواصل مع أقرب مكتب للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، يمكننا تسجيل ومتابعة حالتك فقط من البلد الذي تقيم فيه حاليًا”.

 وأضافت اللجنة أنه في حال كان هناك أشخاص يعرفون آخرين يحتاجون لهذه المعلومات، يمكنهم مشاركة الرسالة والصورة المرفقة معهم.

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تعمل على تسهيل التواصل بين العائلات المفقودة والسلطات المعنية، وتقديم الدعم النفسي والإداري لتسجيل الحالات ومتابعتها. ويُشدد على أهمية مشاركة المعلومات من قبل المواطنين لضمان الحصول على المساعدة اللازمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من السوريين.

يُذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل منذ بداية الأزمة السورية على تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين داخل سوريا وخارجها.

 

 

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