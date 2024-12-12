نقيب الصحفيين يناقش تحديات المهنة خلال زيارته لوكالة أنباء الشرق الأوسط

قام خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بزيارة مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط في إطار حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها نقابة الصحفيين لدعوة الزملاء للمشاركة في المؤتمر العام السادس للنقابة.

خلال هذه الزيارة، تم تسليط الضوء على قضايا محورية تتعلق بمستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها.

وأكد نقيب الصحفيين أن المؤتمر العام السادس يمثل فرصة حقيقية لمناقشة جميع القضايا المهنية التي تهم الصحفيين، مشيرًا إلى أن الاستبيان الذي أجرته النقابة يكشف بوضوح عن أوضاع المهنة.

وأوضح أن هذا الاستبيان سيُناقش بشكل مفصل للوقوف على دلالاته واستنتاجاته.

وشدد "البلشي"، على أن حل أزمات المهنة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتطلب تطوير المنظومة بشكل كامل، بما يشمل تحسين بيئة العمل وتعزيز دور النقابة في دعم حقوق الصحفيين.

ودعا النقيب جميع الصحفيين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر لطرح التوصيات والحلول المناسبة، مشيرًا إلى أهمية الحضور الفعّال من الصحفيين، بما يعكس رؤاهم ويعزز مكانتهم المهنية.

وناقش المشاركون أن لكل مؤسسة صحفية رؤيتها الخاصة الناتجة عن تحدياتها الداخلية، مما يستدعي تضافر الجهود وتبادل الأفكار للوصول إلى حلول جماعية.

وأكد المشاركون أن حضور الصحفيين في المؤتمر ضرورة لضمان تحقيق المزيد من المكتسبات التي تدعم مستقبل المهنة، وتُعزز الحوار بين المؤسسات الصحفية والمجتمع الإعلامي ككل.

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، وسيتضمن برنامجًا شاملًا يشمل جلسات تناقش قضايا حرية الصحافة، تحديات الإصلاح الإداري، سبل تحسين أجور الصحفيين، ومستقبل الصحافة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

كما سيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين.

يهدف هذا الحدث إلى الخروج بتوصيات فعّالة تسهم في تطوير العمل الصحفي والارتقاء بأوضاع الصحفيين.

