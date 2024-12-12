حاتم خميس: الحفاظ على ريادة كرة اليد المصرية أكبر التحديات

تحدث حاتم خميس المرشح لمنصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عن طموحاته وبرنامجه؛ قبل ساعات من انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها الساعة الثانية مساء غدٍ الجمعة.

وقال خميس: "الحفاظ على الريادة العالمية لكرة اليد المصرية هو أكبر التحديات، اللعبة تتطور بشكل سريع على مستوى العالم، ويجب مواكبة التطورات من أجل الحفاظ على المكانة التي وصلت لها منتخباتنا على المستوى العالمي".

وأضاف خميس: "تواصلت على مدار الفترة الماضية مع أعضاء الجمعية العمومية، وكانت النفقاشات إيجابية من أجل التطوير، ومن أهم مطالب الأندية التواصل المستمر ومنحها فرصة للمشاركة في صناعة القرار وهو حق أصيل بكل تأكيد".

ويتمتع حاتم خميس بسيرة ذاتية مميزة، على مستوى اللعب شارك مع منتخب مصر لكرة اليد في التتويج بكأس العالم للشباب 1993 تحت قيادة الراحل جمال شمس، وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وشارك مع منتخب مصر للرجال في الحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية في سوريا 1992، وتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 1993، وحصل مع منتخب الشباب على المركز الخامس في بطولة العالم بالأرجنتين 1995، وتولى منصب أمين الصندوق بمنطقة القاهرة لكرة اليد، بالإضافة إلى خبراته الإدارية والعملية التي تمتد لسنوات حقق خلالها إنجازات كبيرة على مستوى كرة اليد.