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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفد تركي - قطري رفيع يصل دمشق لإجراء مباحثات استراتيجية مع القيادة السورية الانتقالية

سوريون يرفعون علم
سوريون يرفعون علم سوريا الجديد
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شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم، وصول وفد دبلوماسي وأمني رفيع المستوى من تركيا وقطر، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، إلى جانب فريق استشاري موسّع.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الإقليمية لتنسيق المرحلة الانتقالية في سوريا وبحث القضايا ذات الأولوية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، وزعيم هيئة تحرير الشام، إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير.

وستركز المحادثات على التطورات السياسية والأمنية في سوريا، مع التركيز على تعزيز التنسيق الإقليمي لدعم الاستقرار في البلاد.

وتعكس هذه الزيارة تغيراً ملحوظاً في الموقف الإقليمي من الأزمة السورية، حيث تسعى تركيا وقطر إلى لعب دور حيوي في دعم الحكومة الانتقالية.

دمشق وفد دبلوماسي تركيا قطر محمد الجولاني هيئة تحرير الشام