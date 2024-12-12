ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي والزمالك يتنافسان على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، رسميًا عن القائمة النهائية للأندية المتنافسة على جائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2024.

وتشهد القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في أفريقيا منافسة شرسة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي يدافع عن لقب الأفضل في أفريقيا

ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة خلال حفل جوائز «كاف» الذي يعقد في مدينة مراكش المغربية يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه القائمة النهائية لتعكس هيمنة الكرة المصرية على الساحة الأفريقية، حيث نجح الأهلي والزمالك في حصد الألقاب القارية في الموسم الماضي، مما جعلهما المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالجائزة.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بينما نجح الزمالك في الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب السوبر الأفريقي.

ويأتي ترشح الأهلي لهذه الجائزة وهو يحمل لقب أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023، مما يزيد من تحديه للدفاع عن لقبه في ظل المنافسة القوية من غريمه التقليدي الزمالك بجانب صن داونز.

جائزة أفضل ناد أفضل ناد كاف الأهلى الزمالك صن داونز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاهلي والزمالك اخبار الاهلي اخبار كاف أخبار الزمالك