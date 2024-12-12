الأهلي والزمالك يتنافسان على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، رسميًا عن القائمة النهائية للأندية المتنافسة على جائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2024.

وتشهد القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في أفريقيا منافسة شرسة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي يدافع عن لقب الأفضل في أفريقيا

ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة خلال حفل جوائز «كاف» الذي يعقد في مدينة مراكش المغربية يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه القائمة النهائية لتعكس هيمنة الكرة المصرية على الساحة الأفريقية، حيث نجح الأهلي والزمالك في حصد الألقاب القارية في الموسم الماضي، مما جعلهما المرشحين الأوفر حظًا للفوز بالجائزة.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بينما نجح الزمالك في الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب السوبر الأفريقي.

ويأتي ترشح الأهلي لهذه الجائزة وهو يحمل لقب أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023، مما يزيد من تحديه للدفاع عن لقبه في ظل المنافسة القوية من غريمه التقليدي الزمالك بجانب صن داونز.