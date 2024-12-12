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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو والشحات ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

زيزو
زيزو
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة، والتى تضم 3 لاعبين.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للقائمة النهائية كلاً من:
أحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك، الذي ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
حسين الشحات جناح الأهلي الذي قاد فريقه لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا.
كما تضم أيضًا رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذى قاد فريقه لاقتناص لقب الدوري الأفريقي.
وخرج مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي من القائمة النهائية المرشحة، بجانب البوركيني إيسوفو دايو نجم نهضة بركان المغربي.
ومن المقرر أن يقام حفل تسليم جوائز الأفضل للعام الحالي في أحد الفنادق الكبرى بمدينة مراكش المغربية يوم الإثنين المقبل.
 

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