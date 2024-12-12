البنك التجاري الدولي يقدّم خدمة "APPLE PAY" لعملائه في مصر

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص بمصر عن طرحه لخدمه Apple Pay، والتي تعد من أكثر الخدمات أمانًا وخصوصية لعمليات السداد والدفع من خلال التجار والتطبيقات وعبر مواقع الإنترنت.

ولإتمام عملية دفع لاتلامسية عند التجار يقوم العملاء بالضغط على الزر الجانبي مرتين ثم وضع جهاز ال iPhone أو Apple Watch الخاص بهم بالقرب من نقاط الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة. وتتوفر الخدمة الجديدة لدى العديد من نقاط البيع كمحلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى.

كما ويمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على iPhone وiPad وأجهزة Mac للقيام بعمليات الشراء بكل سرعة وسهولة عبر التطبيقات الذكية أو مواقع الويب الداعمة للتجار دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات البطاقة والشحن والفواتير في كل مرة. تسهل خدمة Apple Pay الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت والنقل ومواقف السيارات، من بين خدمات أخرى.

وتتميز خدمة "Apple Pay" بأعلى درجات الخصوصية والأمان، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خدمات "Apple"، بل يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في "Secure Element"، وهي شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى معايير الصناعة ومهيأة لتخزين معلومات الدفع على الجهاز بكل بأمان.

ويمكن تفعيل خدمة "Apple Pay" من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبرالهاتف المحمول CIB Mobile Banking اوعلى جهاز ال iPhone من خلال فتح تطبيق "Wallet"، والضغط على إشارة " + "، ثم متابعة باقي الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر. بعد إضافة البطاقات على أي من أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أوMac، يستطيع العملاء استخدام الخدمة على الجهاز المحدد، فضلاً عن الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات CIB.